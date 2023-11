Cannabis-Konsum: Wissing will klare Grenzen am Steuer

Angesichts der Pläne für eine teilweise gesetzliche Freigabe von Cannabis in kleinen Mengen will Bundesverkehrsminister Volker Wissing klare Regeln und Grenzwerte für Autofahrer beim Drogenkonsum. Laut "Bild"-Zeitung will der FDP-Politiker ähnlich der Promille-Grenze beim Alkohol künftig Cannabis-Grenzen für Autofahrer festlegen.