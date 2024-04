Drogen: Taugt Portugals liberaler Weg als Vorbild?

Zwei Gramm Kokain in der Tasche: In Deutschland kann das bis zu fünf Jahre Gefängnis bedeuten, in Portugal ist es erlaubt. Warum Experten für den portugiesischen Weg werben.

Während seit 1. April 2024 Cannabis in Deutschland teil-legalisiert ist, ging Portugal 2001 einen größeren Schritt: Die Entkriminalisierung von Drogenkonsum (Symbolbild). Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Seit dem 1. April gilt in Deutschland das Cannabis-Gesetz . Von Politikern der Ampel wird das als großer Erfolg gefeiert. Vor allem Mitglieder der Union und der AfD sehen darin aber auch eine Gefahr. Ein anderes Land in der EU erlaubt aber noch viel mehr: In Portugal sind seit 2001 Drogen entkriminalisiert - bis zu einer gewissen Menge ist der Besitz und Konsum erlaubt. Drogenhandel bleibt strafbar. Experten sagen: Das sei auch etwas für Deutschland

Entkriminalisierung von Drogen ist ein Erfolg in Portugal

Einer der Vordenker des "Portugiesischen Modells" ist der Arzt João Castel-Branco Goulão. Er leitet das Institut für Suchtverhalten und Suchtabhängigkeiten in Lissabon. Gegenüber ZDFheute sagt er:

Unsere Gesamtbewertung des aktuellen Modells fällt sehr positiv aus. Der Erfolg ist vor allem auf den integrierten Ansatz zur Bekämpfung der Drogenabhängigkeit zurückzuführen. João Castel-Branco Goulão, Arzt

Der Grund für die Reform: Während der 80er und 90er Jahre erlebte Portugal eine Drogenkrise. Über 350 Menschen starben pro Jahr an einer Überdosis illegaler Drogen. Laut dem aktuellen EU-Drogenbericht waren es 2020 nur noch 63. In Deutschland starben im Jahr 2022 insgesamt 1.990 Menschen am Konsum illegaler Drogen.

Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Portugal mit neun Toten pro eine Million Einwohner deutlich unter dem EU-Schnitt von 18,3.

So funktioniert die Drogenpolitik in Portugal

Die Mengen einer Droge, die mitgeführt werden können, sind in Portugal klar geregelt. Das sind beispielsweise ein Gramm Heroin oder 25 Gramm Cannabis . Wer diese Grenzen einhält, wird bei einer Kontrolle nicht festgenommen. Die Person muss aber ihre Drogen abgeben und sich binnen drei Tagen bei einer Kommission melden. In der sitzen ein Jurist und weitere Fachleute, wie Mediziner oder Psychologen. Sie entscheiden, ob sie die Person als drogenabhängig einstufen oder nicht.

Wenn eine Abhängigkeit erkannt wird, folgt die Einladung in eine Entzugsklinik. Der Besuch ist freiwillig. Wer sich dagegen entscheidet, darf sechs Monate nicht erneut mit Drogen erwischt werden, sonst droht eine Strafe der Kommission. Das können beispielsweise Sozialstunden oder der Entzug des Führerscheins sein.

Wir haben einen Paradigmenwechsel erlebt, der zu einer veränderten Wahrnehmung des Drogenkonsums beigetragen hat, der nicht mehr als Verbrechen gilt, aber immer noch verboten ist. Drogenkonsum ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit. João Castel-Branco Goulão, Arzt

Nur Menschen, die größere Mengen als erlaubt dabeihaben, werden festgenommen. Diese stehen unter dem Verdacht, Drogen zu dealen, was in Portugal weiterhin verboten ist.

Drogenexperte empfiehlt Portugals Modell

Auch über die Landesgrenzen hinaus wird das "portugiesische Modell" positiv bewertet. Bernd Werse leitet das "Centre for Drug Research" an der Universität Frankfurt am Main. Gegenüber ZDFheute spricht er von einem "großen Erfolg".

Die Entkriminalisierung aller Drogen hat laut Werse auch die Justiz entlastet, da "unnötige Verfahren" wegen kleiner Mengen Drogen dadurch weitgehend abgeschafft wurden. Werse empfiehlt, dass auch Deutschland dem "portugiesischen Modell" folgen sollte.

Es wäre nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch vieler weiterer Experten und Expertinnen, zum Beispiel aus der Drogenhilfe, ein wichtiger Schritt zu einer sinnvolleren und pragmatischen Drogenpolitik. Bernd Werse, Leiter "Centre for Drug Research"

Drogenbeauftragter kann Entkriminalisierung "viel abgewinnen"

Die portugiesische Drogenpolitik spielt auch in den Überlegungen des Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blienert ( SPD ), eine Rolle.

Bei uns - und auch in vielen anderen Ländern - wird der portugiesische Weg als zukunftsweisend angesehen. Ich kann dem ebenfalls sehr viel abgewinnen. Burkhard Blienert, Drogenbeauftragter der Bundesregierung

Die Strafen, unter denen Drogenbesitz aktuell in Deutschland steht, würden in der Regel weder den Betroffenen noch der Allgemeinheit helfen, so Blienert. Die Entkriminalisierung nach dem Vorbild Portugals wäre allerdings mit "erheblichen Umbauten" des Justizsystems verbunden.

Quelle: ZDF