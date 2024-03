Migration nach Portugal: Feldarbeiter hoffen auf EU-Pass

Die Märzsonne wärmt bereits. Auf dem Dorfplatz von São Teotónio in Portugal sitzen junge Männer und warten darauf, dass die Erntesaison beginnt. Sie kommen aus Indien , Nepal oder Bangladesch, um auf den Plantagen im Südwesten des Landes Blaubeeren und Himbeeren zu pflücken. Doch die Arbeit in der Landwirtschaft ist nicht der einzige Grund, warum sie hier - ausgerechnet am Rande Europas - auf eine bessere Zukunft hoffen. Sie hoffen, zu bleiben.