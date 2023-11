Habeck sagt Reise zu Tech-Konferenz in Portugal ab

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) streicht eine für die kommende Woche geplante Reise zur Technologie-Konferenz Web Summit in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. "Dies wurde in der Gesamtschau, insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Ereignisse in Portugal, entschieden", erklärte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit Blick auf den Rücktritt des Ministerpräsidenten.