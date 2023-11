Portugal: Söldner Lösung für Personalnot bei Streitkräften?

Die Reihen lichten sich: Portugal kämpft gegen Personalmangel im Militär. (Symbolbild) Quelle: picture alliance / AA

Die Zahlen sprechen für sich: Innerhalb von zwölf Jahren haben die portugiesischen Streitkräfte 11.000 Soldat*innen und damit fast ein Drittel ihres Bestandes verloren. Allein im laufenden Jahr reichten bislang 738 Militärs ihre Kündigung ein. Darunter auch ein Soldat, der unter dem Vorbehalt der Anonymität mit dem ZDF sprach. Er war in einer Armee-Kaserne vor den Toren Lissabons stationiert:

Die Arbeitsverhältnisse waren miserabel. Ich konnte mir nicht vorstellen, dort länger beschäftigt zu sein, zumal das Gehalt sehr gering war. Portugiesischer Soldat

Der Mann hat im März die Streitkräfte verlassen und will sich jetzt zum Polizisten umschulen lassen.

Situation des Militärs bedeutet Imageschaden für Portugal

Neben schlechten Unterbringungen in den Kasernen, fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten und schlechter Bezahlung kritisieren die Soldaten vor allem die fehlende Wartung des militärischen Geräts. Im März hatten sich 13 Marinesoldaten geweigert, das Patrouillenboot "Mondego" zu besteigen, weil angeblich Wasser eingelaufen war. Sie wurden umgehend wegen Befehlsverweigerung angeklagt. Zwei Wochen später musste die "Mondego" wegen eines Motorschadens eine Mission abbrechen.

Für die portugiesische Regierung bedeutet dies einen erheblichen Imageschaden. Das Gründungsmitglied der Nato legt Wert darauf, ein zuverlässiger Bündnispartner zu sein. Portugal war einer der ersten Mitgliedstaaten, der im Frühjahr Leopard-2-Kampfpanzer an die von Russland angegriffene Ukraine auslieferte.

Im Frühsommer führten portugiesische F-16-Kampfjets eine Nato-Mission im Rahmen der Baltikum-Luftraumüberwachung an. Insgesamt stellte Portugal im Jahr 2022 über 2.500 Soldat*innen für internationale Missionen der Nato, der EU und der Vereinten Nationen ab.

Politologe über Personalmangel: Lösung muss gefunden werden

Doch Portugals internationales Engagement könnte jetzt gefährdet sein, sagt Felipe Pathé Duarte, Politologe und Sicherheitsexperte an der Lissabonner Universität NOVA:

Der Personalrückgang ist ein sehr schwerwiegendes Problem, das die Zukunft von Portugals internationalen Missionen in Frage stellt. Felipe Pathé Duarte, Politologe und Sicherheitsexperte

"Für diese Situation muss unbedingt eine Lösung gefunden werden, sonst kann Portugal seinen diplomatischen und geopolitischen Verpflichtungen nicht gerecht werden", ergänzt Duarte.

Personalmangel ist auch in Portugals Gesundheitswesen ein großes Problem:

Ausländische Rekrutierte im Militär: Regierung will offene Debatte

Eine Idee, wie die Krise überwunden werden kann, wird jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert. Der militärstrategische Think Tank GREI, der sich insbesondere aus ehemaligen portugiesischen Generälen zusammensetzt, hat auf die Möglichkeit verwiesen, ausländische Bürger*innen für die Streitkräfte zu gewinnen, insbesondere Migrant*innen aus portugiesischsprachigen Ländern wie Brasilien oder den ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika.

Die Zahl der Eingewanderten hat sich in Portugal in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt. Allein 250.000 Brasilianer*innen leben mittlerweile in dem südwesteuropäischen Land.

Auch Wohnungsnot ist in Portugal ein großes Thema:

In der regierenden Sozialistischen Partei ist die Idee, die Streitkräfte für ausländische Rekrut*innen zu öffnen, nun aufgegriffen worden. Der Vize-Fraktionsvorsitzende der Sozialisten, Francisco César, sagte gegenüber der Wochenzeitung "Expresso", dass eine freie und offene Debatte mit der Zivilgesellschaft notwendig sei, um einen breiten und weitreichenden Konsens der politischen Kräfte zu erreichen.

Vorschlag bräuchte Zwei-Drittel-Mehrheit in Portugals Parlament

Wenn der Vorschlag tatsächlich umgesetzt werden soll, muss zuvor mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament die portugiesische Verfassung geändert werden.

Dazu wollen es viele Militärs aber gar nicht erst kommen lassen, so auch António Lima Coelho, Präsident des Verbandes der Unteroffiziere und Soldaten: "Wir sollten nicht darauf abzielen, dass wir eine Gruppe von Söldnern für gewisse Missionen des portugiesischen Militärs verpflichten.

Das kann nicht die Lösung sein für unsere großen Schwierigkeiten. António Lima Coelho, Präsident des Verbandes der Unteroffiziere und Soldaten