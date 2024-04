Cannabis-Gesetz in Kraft: Nicht nur Hobbykiffer profitieren

Viele feiern an diesem Montag das neue Gesetz, das Cannabis teilweise legalisiert und Erwachsenen den Konsum, Besitz und Anbau der Droge in bestimmten Grenzen erlaubt. Aber nicht nur Hobbykiffer profitieren von der neuen Regelung - sie bringt auch Patientinnen und Patienten Vorteile, die medizinisches Cannabis zur Schmerzlinderung dringend brauchen. Und sie erleichtert den Herstellern das Geschäft.

Cannabis: Schmerzmittel bei schweren Erkrankungen

Medizinisches Cannabis: Mehr Anbau, weniger Bürokratie

Ein schneller Antragsprozess für Cannabis auf Rezept ist nicht die Regel. Viele Erkrankte warten vergeblich. Cannabis fiel unter das Betäubungsmittelgesetz - eine Verschreibung war also mit viel Bürokratie verbunden, erklärt Constantin von der Groeben. Er ist Geschäftsführer von Demecan im sächsischen Ebersbach, eines von drei Unternehmen, die medizinisches Cannabis in Deutschland herstellen. Die Teillegalisierung beschleunige nun den Prozess.

Um zu vermeiden, dass aus Aschheim "Haschheim" wird, hat die bayerische Gemeinde in kürzester Zeit einen Spielplatz gebaut. Ziel: den Bau eines Cannabis-Clubs in unmittelbarer Nähe verhindern.

Cannabis aus der Apotheke werde weiterhin die günstigste und sicherste Variante für Erkrankte bleiben. Hinzu kommt: Hersteller dürfen künftig mehr anbauen - Demecan will den Anbau von einer Tonne auf mindestens zwei Tonnen erhöhen, so von der Groeben. Bisher wurde größtenteils aus Kanada importiert.

Cannabis-Qualität: Social Club und Analytik-Labor kooperieren

An dieser Stelle setzt eine Kooperation in Berlin an. Das Analytik-Labor AZ Biopharm stellt dem Berlin Social Club eine Halle zum Eigenanbau zur Verfügung und testet das Cannabis anschließend professionell. So soll Qualität gewährleistet werden. Auf dem Schwarzmarkt ist das nicht der Fall: "Dort wird wahrscheinlich auf maximale Produktion getrimmt und es ist egal, welche Pestizide eingesetzt werden - Hauptsache, der Ertrag ist da", erklärte der AZ-Biopharm-Geschäftsführer Constantin Welz. Social Clubs sollen sich davon abheben.