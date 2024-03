Aschheim: Wie ein Spielplatz den Cannabis-Club stoppen soll

Neben seinem Hanfladen will Wenzel Cerveny nun auch selbst Cannabis anbauen. Quelle: dpa

"Wir lagen uns in den Armen, es gab Gänsehaut und Tränen", erzählt Wenzel Cerveny von dem Moment, als der Bundesrat die Teil-Legalisierung von Cannabis billigte. Cerveny ist Gründer des Cannabis-Clubs in Aschheim bei München. Für seine Club-Mitglieder organisierte er am Freitag ein Public Viewing.

Seitdem erreichen ihn Telefonate und Nachrichten. Er hat schon jetzt weit mehr Anfragen als die erlaubte Anzahl von 500 Club-Mitgliedern für die Anbauvereinigung, die er in Aschheim plant.

Knapp 100 zahlen bereits Beiträge, der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. "Die sogenannten Boomer", sagt Cerveny. Eine Mitgliedschaft ist ab 25 Jahren möglich.

Ich will keine halbstarken Jungen, die Cannabis vielleicht missbrauchen. Wenzel Cerveny, Gründer des Cannabis-Clubs in Aschheim

Warum ein Spielplatz Cerveny Probleme bereiten kann

Doch die Gemeinde will verhindern, dass das beschauliche Aschheim mit knapp 10.000 Einwohner nordöstlich von München zu "Haschheim" wird, wie Medien bereits titelten. So wurde in kürzester Zeit ein neuer Spielplatz aus dem Boden gestampft, keine 200 Meter von dem Gebäude entfernt, in dem Cerveny Cannabis anbauen will.

Zwei Wipptiere, ein hellblaues Spielhäuschen und eine Bank auf einer Fläche von etwa drei Parkplätzen stehen nun vor dem Rathaus. Klein und etwas trist, aber genug, um die Pläne von Cerveny womöglich zu verhindern. Denn laut Gesetz sind Anbauvereinigungen "im Bereich von 200 Metern um den Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Kinderspielplätzen" nicht geeignet.

Dieser kleine Spielplatz soll den Cannabisanbau von Wenzel Cerveny verhindern. Quelle: ZDF

Sorge vor Drogenszene durch Cannabis-Club

Die Gründe der Gemeinde sind vor allem zwei, erklärt Christian Schürer, Geschäftsleiter der Gemeinde:

Wir befürchten, dass sich in Aschheim durch das Abholen von Drogen eine Szene entwickelt, die man hier nicht möchte. Christian Schürer, Geschäftsleitung Gemeinde Aschheim

Zum anderen schränke ein Cannabis-Club auch die Planungshoheit der Gemeinde ein. "Stellen Sie sich vor, als Gemeinde planen Sie auf dem Grundstück X einen Kinderspielplatz, einen Kindergarten oder eine Schule. Auf dem danebenliegenden Grundstück Y befindet sich aber ein Anbauverein, das bedeutet, die Gemeinde diese Pläne dann nicht umsetzen kann", sagt Schürer.

Wie sollen die Cannabis-Anbauvereine aussehen? Zum 1. Juli sollen auch sogenannte Anbauvereinigungen erlaubt werden - so etwas wie Clubs für Volljährige, in denen bis zu 500 Mitglieder mit Wohnsitz im Inland Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben dürfen.



An einem Tag sollen es aber höchstens 25 Gramm je Mitglied und im Monat höchstens 50 Gramm sein. Für 18- bis 21-Jährige sind monatlich 30 Gramm mit höchstens zehn Prozent Tetrahydrocannabinol (THC) zulässig, das ist der Stoff mit der Rauschwirkung.



Die Clubs sind als nicht kommerzielle Vereine zu organisieren und brauchen eine Erlaubnis, die befristet gilt. Das Anbaugebäude darf keine Wohnung sein und keine auffälligen Schilder haben. Werbung ist tabu, auch Cannabis-Konsum direkt vor Ort. Anbauflächen und Lager müssen gesichert werden, für Transporte sollen Regeln gelten.

Restriktiver Kurs in Bayern

Mit der Haltung liegt Aschheim auf Kurs mit der bayerischen Regierung und versucht auf kommunaler Ebene zu stoppen, was Ministerpräsident Markus Söder und die Union auf Bundesebene nicht aufhalten konnten.

Bayern wird sich an allem beteiligen, was das Gesetz stoppen oder verzögern könnte. Markus Söder, Ministerpräsident Bayern auf X

"Die Haltung steht in guter, plausibler Tradition der Politik innerer Sicherheit, die eher repressiv ist", beobachtet Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl. In der Frage der Cannabis-Legalisierung gehe es nicht primär darum, der Ampel eins auszuwischen. Das dominierende Motiv nach Riedl sei vielmehr die parteipolitische Position, die eine völlig andere ist als die der Ampel-Koalition im Bund.

"Dass Drogen nicht legal zu sein haben, das ist ein Grundprogramm der CSU und bei der Drogenpolitik ist man stärker auf der repressiven Seite als auf der präventiven", so Riedl.

Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass Herr Söder es mit Fassung trägt, wenn er damit zugleich auch die Ampel ärgern kann. Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin

Man sei nicht zuständig für die große Politik, die in Berlin oder München gemacht wird, betont Christian Schürer von der Geschäftsleitung der Gemeinde Aschheim. "Wir haben uns den Gesetzesentwurf angeschaut und der Gemeinderat hatte entschieden, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Cannabisanbau in Aschheim zu unterbinden", so Schürer.

Aschheim: Bundesweiter Präzedenzfall?

Cerveny steht seit Monaten in den Startlöchern. In einer ehemaligen Rewe -Filiale hat er im Februar einen Hanfladen eröffnet und nun will er auch einen Cannabis-Club hochziehen.

Seit November bezahlt er Miete für das Gebäude, in dem er anbauen will, hat laufende Kosten von 20.000 Euro pro Monat. "Ein Spielplatz ist eine tolle Sache, aber wenn man ihn baut, um etwas zu verhindern, dann ist das Missbrauch. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir zuerst da waren", sagt er.

Den Antrag für den Anbau-Club will er so schnell wie möglich stellen. Sollte dieser abgelehnt werden, will er die Sache gerichtlich klären lassen, weil dies bundesweit auch für andere Vereine klargestellt werden müsse, findet Cerveny. Er sieht in seinem Fall einen Präzedenzfall.

Wenn Eltern sich einen Spielplatz oder Kindergarten in ihrer Nähe wünschen, sollten sie einfach einen Anbau-Club gründen, dann baut sich das ganz schnell von alleine. Wenzel Cerveny, Gründer des Cannabis-Clubs in Aschheim