Rewe - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Supermarktkette Rewe ist die zweitgrößte in Deutschland nach Edeka und hat den Hauptsitz in Köln. Neben den stationären Supermärkten bietet das Unternehmen den Rewe-Lieferservice an, der frische Lebensmittel an Endkunden liefert. ZDFheute informiert, bietet Hintergründe und aktuelle Nachrichten zu Rewe.