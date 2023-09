„Bei der Herstellung von dmBio-Tofu werden getrocknete Sojabohnen verwendet. Die getrockneten Sojabohnen werden zu Beginn des Produktionsprozesses in Wasser eingeweicht und anschließend im rehydrierten Zustand für die weitere Tofu-Herstellung verwendet. Die Lebensmittelinformationsverordnung stellt es den Anbietern frei, ob sie den Anteil an getrockneten oder rehydrierten Sojabohnen ausloben. Wir haben uns für die Angabe des Anteils an getrockneten Sojabohnen entschieden. Wird dagegen bei Produkten ein Anteil von ca. 55 Prozent angegeben, so wird der rehydrierte Anteil der Sojabohnen für die Kennzeichnung herangezogen. In einem Fall wird also das in den Sojabohnen enthaltene Wasser in der Zutat Sojabohne, im anderen Fall in der Zutat Wasser deklariert. Für die Haltbarmachung unseres dmBio-Tofu wurde ein spezielles Erhitzungsverfahren entwickelt, mit dem diese lange Haltbarkeit gewährleistet werden kann.“