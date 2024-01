Supermarkt-Apps im Check: Wie sinnvoll sind die Apps?

Einkaufen im Supermarkt wird digitaler: Die Supermärkte bieten eigene Kunden-Apps an. Und Millionen Menschen nutzen sie bereits. Welche Vorteile und welche Fallen warten auf uns Kunden? Kann man damit wirklich sparen? 12.01.2024 | 4:41 min

Supermarkt-Apps sollen kleine Alltags-Helfer sein. Der oftmals langweilige Lebensmitteleinkauf kann so spannender und im besten Fall günstiger und einfacher werden. Fast alle großen Ketten bieten inzwischen eine App an - mit digitaler Einkaufsliste, Rezepten als Inspiration und Coupons und Angeboten exklusiv für die Einkäufer mit App.

Wie funktionieren die Supermarkt-Apps?

Die Supermarkt-Apps kann sich jede*r problemlos und kostenfrei auf das Smartphone laden. Um alle Funktionen nutzen zu können, meldet man sich an und gibt unter anderem an, in welchem Markt man regelmäßig einkauft. "Spätestens dann lohnt sich ein Blick in die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen und die Einstellungen", sagt Simone Bueb von der Verbraucherzentrale München. Sie hat mit ihren Kolleg*innen die Apps genauer unter die Lupe genommen.