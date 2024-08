Obst und Gemüse vom Discounter: Ist günstig auch gut?

Beim Wocheneinkauf sparen: Hat das Gemüse bei Aldi, Lidl und Co. dieselbe Qualität wie bei Rewe und Edeka? Was ist der Unterschied?

Warum das so ist, liegt nicht etwa an einer vermeintlich schlechteren Qualität. In der Regel ist die Ware beim Discounter ebenso frisch und wurde unter denselben Bedingungen angebaut, wie die aus dem Supermarkt. Es liegt vielmehr am Geschäftsmodell der Discounter.