Aldi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Aldi ist eine weltweit bekannte Einzelhandelskette, die für ihr effizientes Konzept und ihre preisgünstigen Produkte bekannt ist. Gegründet in Deutschland bietet Aldi eine Vielzahl von Lebensmitteln und Haushaltswaren an. Die Aldi-Gruppe besteht heute aus zwei eigenständigen Discounterketten, Aldi Nord und Aldi Süd. ZDFheute informiert zum Thema Aldi aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.