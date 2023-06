Hohes C Orange mit Acerola (Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat ohne Fruchtfleisch) und Granini 100% Orange (Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat ohne Fruchtfleisch). Inwiefern unterscheiden diese beiden Produkte sich?

„hohes C: Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (99,5 %), Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat (0,5%).

granini: Orangensaft aus Orangesaftkontentrat (100%)

Unterschiede im sensorischen Profil der beiden Orangensäfte entstehen unter anderem durch Selektion der Orangenvarietäten und unterschiedliche Erntezeitpunkte.“



Aus welchem Land oder Ländern stammen jeweils die Früchte für diese beiden Produkte?

„Die Orangen für die beiden oben genannten Säfte beziehen wir aus dem Hauptanbaugebiet Brasilien, ebenso die Acerola.“



Werden beim Anbau jeweils besondere Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigt?

„Wir kümmern uns seit jeher aktiv um die beständige Optimierung der verschiedenen Bereiche in unserer Lieferkette und arbeiten Hand in Hand mit unseren Zulieferern und verschiedenen Organisationen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsinitiative „The Sustainable Trade Initiative“ haben wir im Februar 2019 die „Sustainable Juice Covenant“ Vereinbarung unterzeichnet. Damit haben wir uns dazu verpflichtet, bis spätestens 2030 ausschließlich Säfte und Nektare anzubieten, deren gesamte Lieferkette bis hin zum Anbau die entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards erfüllt und im Rahmen der Mengenbilanz zurückverfolgt werden kann. Dies tun wir unter anderem auch durch unsere Kooperation mit der Organisation „Solidaridad“ und deren brasilianischen Farmprojekt „Smallholders, big opportunities“.



Neben unserem Nachhaltigkeitsanspruch für die Umwelt setzen wir uns auch für die Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Bereich ein. Als führendes Mitglied der Initiative SGF (Sure, Global, Fair) legen wir größten Wert auf die Einhaltung eines strikten Verhaltenskodex, der klar definierte Regeln zu verantwortlichem Sozialverhalten, ethischen Arbeitsbedingungen, fairen Handelsbedingungen und Nachhaltigkeit enthält. Unsere Orangen beziehen wir von brasilianischen Zulieferern, die allesamt den „Code of Business Conduct of Fruit Juice Industry“ der AIJN unterschrieben haben. Die dortige Arbeitssituation wird also regelmäßig auditiert und zertifiziert. Zudem stellen wir sicher, dass jeder, der in die Herstellung unserer Produkte eingebunden ist, mit Fürsorge, Respekt und Fairness behandelt wird. Das sichern und prüfen wir außerdem über unsere Nachhaltigkeitskriterien, die mindestens dem Bronze-Level des „Farm Sustainability Assessment“ (FSA) der „Sustainable Agriculture Initiative Platform“ (SAI) entsprechen.“



Auf der Verpackung des Granini-Orangensafts steht „Orangen aus nachhaltigem Anbau“ – Was genau bedeutet das?

„Für unsere granini-Produkte ist die Orange die wichtigste Frucht, und kommt bereits aus „100% nachhaltigem Anbau“. Doch was bedeutet das? Unsere granini Orangen kommen aus Brasilien. „Aus nachhaltigem Anbau“ sind sie, da alle Betriebe, die uns mit Orangensaft von dort beliefern, faire Löhne zahlen, für gute Arbeitsbedingungen und Sicherheit sorgen, ihre Arbeiter schulen, Energie, Wasser und Abfall sparen und Pestizide nur da einsetzen, wo sie zwingend notwendig sind. Dass diese Standards eingehalten werden, sichern wir über unsere Nachhaltigkeitszertifizierung durch die „Sustainable Agriculture Initiative Platform“ (SAI).



Unsere Lieferanten sind meistens große Industriebetriebe. Diese Betriebe beziehen die landwirtschaftlichen Vorprodukte von Genossenschaften oder direkt von den Landwirten. Die Landwirtschaft ist dabei meist dominiert von kleinbäuerlichen Strukturen. So sind rund 85 Prozent aller Orangenfarmen in Brasilien als Kleinbauern anzusehen. Diese haben eines gemeinsam: Meist fehlen Ressourcen und technisches Know-How, um ihre Farmen nach modernen Anbaumethoden zu bewirtschaften. Das führt unweigerlich zu schwachen Erträgen und Einkommenseinbußen für die Erzeuger und deren Familien – das Überleben dieser Betriebe wird zunehmend schwieriger.



Um dem entgegenzuwirken, engagieren wir uns in Projekten, um ländliche Strukturen zu stabilisieren und zu stärken. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, um Landwirte über nachhaltigen Anbau aufzuklären, zum Beispiel durch die Unterstützung des Projekts "Small Holders, Big Opportunities" der internationalen Non-Profit-Organisation "Solidaridad" in Brasilien. Das Projekt schult rund 500 brasilianische Orangenkleinbauern in der Anwendung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken und Techniken. Mit diesem Wissen und der kontinuierlichen Begleitung durch Experten, werden diese Betriebe stabilisiert, die Umwelt geschützt und ländlichen Strukturen gesichert.



Gemeinsam mit unseren Zulieferern setzen wir uns dafür ein, einen nachhaltigen Anbau durch Weiterentwicklung, Trainings und Auditierung der landwirtschaftlichen Betriebe zu fördern und so langfristig sicherzustellen. Um das zu tun, beziehen wir unsere Rohstoffe nach dem sogenannten Mengenbilanz-Modell. Auf diese Weise wird der komplexe Prozess der Rückverfolgbarkeit vereinfacht und wir können genau nachvollziehen, dass die Mengen nachhaltiger Rohstoffe, die wir für unsere Produkte einkaufen, tatsächlich angebaut werden. Durch das Mengenbilanz-Modell können sich immer mehr und auch kleinere Produzenten einem nachhaltigen Anbau anschließen, wovon mehr Erzeuger und deren Familien in den Herkunftsländern profitieren.“



Auf der Verpackung des Hohes C-Orangensafts steht „hohes C Nachhaltigkeits-Versprechen“ – Was genau bedeutet das?

„Wir bei Eckes-Granini sind als Verarbeiter von Naturprodukten nicht nur auf ein ökologisches Gleichgewicht angewiesen, wir möchten auch den zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Ein respektvoller Umgang mit Mensch und Umwelt ist daher Kern unseres Handelns. Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, dem wir kurz entschlossen nachgehen, sondern fester Bestandteil unserer Wurzeln als Familienunternehmen. Hier geben wir das Versprechen, kontinuierlich an Lösungen zu arbeiten, die es uns ermöglichen, nachhaltigere Geschäftspraktiken anzuwenden.



In unserer Nachhaltigkeitsstrategie fokussieren wir uns auf die sechs Kernhandlungsfelder, in denen wir den größten Einfluss haben, um einen Unterschied zu machen und nachhaltig zu handeln. Diese sind:



Nachhaltiger Saft: 100% nachhaltig angebaute Früchte und Gemüse bis 2030

100% nachhaltig angebaute Früchte und Gemüse bis 2030 Klimaschutz: Signifikante CO2-Reduktion gemäß Science Based Targets Initiative

Signifikante CO2-Reduktion gemäß Science Based Targets Initiative Verpackungen: Konsequente Abfallreduzierung und Recycling

Konsequente Abfallreduzierung und Recycling Soziale Verantwortung: Engagement für krebskranke Kinder

Engagement für krebskranke Kinder Ernährung: Beitrag zu einer gesunden und bewussten Ernährung

Beitrag zu einer gesunden und bewussten Ernährung Mitarbeitende: Einen gesunden und angenehmen Arbeitsplatz bieten