Das sebamed Antischuppen Shampoo ist derzeit nicht in Rezyklatverpackungen erhältlich. Diese Entscheidung basiert sowohl auf der Herausforderung, ausreichende Mengen an Recyclingkunststoff in gleichbleibend hoher Qualität zu beschaffen, als auch auf unseren Bedenken hinsichtlich möglicher Verunreinigungen durch recycelten Kunststoff, der in das Endprodukt gelangen könnten (Quelle: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.[IKW], https://www.ikw.org/schoenheitspflege/wissen/verpackungen-aus-kunststoffen).



Der Einsatz von Rezyklaten in Verpackungen ist sicherlich ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigeren Produktionsmethoden. sebamed steht in ständigem Austausch mit Fachexperten und Behörden, um unsere Verpackungen entsprechend dem neuesten Stand der Wissenschaft anzupassen, sobald dies unbedenklich ist. Ziel ist es, nachhaltige Verpackungslösungen einzusetzen, die sowohl unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden als auch den Umweltschutz vorantreiben.