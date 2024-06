Wie werden die Kühe, deren Milch am Ende im „Der große Bauer Erdbeere“ landet, gehalten? Gibt es bestimmte Haltungsrichtlinien, die von den Milchbauern erfüllt werden müssen?

Wir bei Bauer folgen ganz klaren und definierten Haltungsrichtlinie. Wir zertifizieren unsere Landwirte nach dem Standard QM-Milch e.V. und Haltungsformen nach haltungsform.de. Unsere Betriebe sind nach den Haltungsformen zertifiziert in den Stufen 1-3, wobei mehr ca. 70% der Höfe die Kriterien der Haltungsstufe 2 und 3 erfüllen.



Ca. 50% der im Wasserburger Werk verarbeiteten Milch benötigen wir für Eigenmarkenprodukte der führenden Handelskonzerne. Mit den Handelsunternehmen sind wir in regelmäßigen Gesprächen auch in veredelten – und nicht nur in Milchbasisprodukten – Produkten Milch aus Höfen mit Haltungsstufen 2 und mehr einzusetzen. Diese Entscheidung obliegt allerdings alleinig den jeweiligen Unternehmen und wir können an dieser Stelle lediglich die Empfehlung aussprechen die Transformation der Landwirtschaft mitzubegleiten. Wichtig auch zu wissen, dass wir unsere Landwirte als Partner auf Augenhöhe (und nicht als Rohstoff-Lieferanten) ansehen und es im bayerischen Süden im Kern kleinbzw. mittelständige Familienbetriebe mit ca. 45 – 60 Kühen pro Hof sind.



Wie viel Platz haben die Kühe in ihren Ställen? Muss eine bestimmte Quadratmeterzahl pro Tier erfüllt werden?

Prinzipiell gilt für alle Haltungsformstufen ein Kuh-Liegeplatzverhältnis von 1:1

Ab Haltungsform 2 gilt: Kombinationshaltung mit Weidegang (mind. 120 Tage à 2 h) bzw. mit Laufhof oder Bewegungsbucht mit mind. 4,5m² / Tier. Die Bewegungsfläche muss aus mindestens 16 m² zusammenhängender Fläche bestehen. Ab Haltungsform 3 gilt: Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof (mind. 3 m² /Tier im Laufhof) oder Offenfrontlaufstall oder Laufstallhaltung mit Weidegang (mind. 120 Tage à 6 h)



Wie sind die Bodenbeschaffenheiten im Stall? Um welchen Untergrund handelt es sich?

Die Bodenbeschaffenheit muss eben, trittsicher, rutschfest, sauber, trocken und ausreichend breit sein. Der Untergrund besteht aus festem Untergrund wie Beton und Asphalt. Die Liegeflächen werden je nach Stallbauart mit gummierten Matten oder Privatmolkerei Bauer z.B.: Einstreu ausgelegt, um eine weiche Oberfläche zu gewährleisten



Wie und mit was werden die Kühe gefüttert? Können Sie uns hierzu einen Prozentsatz nennen, wie viel Weidegras, wie viel Kraftfutter und wie viel Silage verfüttert wird?

Die Fütterung ist von Betrieb zu Betrieb individuell und auf die Milchkuh bzw. die Herde abgestimmt. Die Milchkühe erhalten je nach Berechnungsgrundlage auf die TM (Trockenmasse) od. Frischmasse zwischen 40 – 50% (Weide-)gras, Kraftfutter zwischen 25 -15%. Klassische Rationsbestandteile sind: Hauptbestandteile Gras, Mais, Heu Oder auch Soja (europäische Herkunft/ auch aus Eigenanbau)

Zusätzlich: Melasse (Zuckerrübe), Weizen, Raps, Mineralstoffe

Den Großteil des Futters produzieren die Betriebe selbst ca. 75 (TM) – 85% (Frischmasse). Der Silage-Anteil ist saisonabhängig. Winter höher, Frühjahr –Sommer niedriger, da im Winter kein frisches Gras zur Verfügung steht.

Unsere Futtermittel sind zu 100% gentechnikfrei und VLOG zertifiziert.



Haben die Tiere jederzeit den Zugang zu Nahrung und Wasser?

Ja.



Wie oft haben die Tiere Zugang zur Weide?

Je nach betrieblicher Möglichkeit, versuchen wir immer ein Maximum an Tierwohl im Sinne von natürlichen Bewegungsabläufen zu ermöglichen. Somit haben bezogen auf die Milchmenge rund 80% der Milchkühe mindestens 120 Tage freien Auslauf bzw. Weidezugang



Aus welchem Land kommen die Erdbeeren, die am Ende im „Der große Bauer Erdbeere“ landen?(7)

Unsere Erdbeeren für unsere Fruchtzubereitungen kommen aus Spanien und Ägypten. Hintergrund hierfür sind unsere strengen Qualitätskriterien, die diese Erdbeeren erfüllen müssen sowie die Garantie einer ganzjährigen Versorgungs- und Preissicherheit für Verbraucher/-innen und Handel.



Sind in den Produkten auch Erdbeeren aus Deutschland enthalten? Können Sie uns hierzu einen Prozentsatz nennen, wie viel Prozent der jährlich verwendeten Erdbeeren aus Deutschland stammen?

siehe 7. Ganz allgemein: die in Deutschland angebauten Erdbeeren werden vorwiegend für den „Frischverzehr“ verwendet und weniger für tiefgekühlte Fruchtzubereitugen genutzt, welche wir für Marken- und Eigenmarkenprodukte benötigen.



Produzieren Sie auch für Rewe?

Über mögliche vertragliche Vereinbarungen mit Handelspartnern dürfen und wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen.



Und steckt hinter dem „REWE BESTE WAHL JOGHURT Erdbeere“ das gleiche Produkt, wie beim „Der große Bauer Erdbeere“?

Unabhängig von Frage 10, es ist ein anderes Produkt. Über weiterführende Informationen können wir an dieser Stelle nicht sprechen