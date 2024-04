Wie viel Jod insgesamt enthalten?

Die Gesetzgebung (VO 767/2009 Anhang VII, 1) sieht vor, dass auf der Verpackung der zugesetzte Anteil an Jod angegeben wird. Es handelt sich bei dem deklarierten Wert demnach nur um die zugesetzte Menge an Jod, das natürlich vorkommende Jod aus den eingesetzten Rohstoffen ist hier noch nicht berücksichtigt. Der im Produkt enthaltene Gesamtgehalt an Jod ist entsprechend höher. Wir analysieren unsere Produkte regelmäßig, um eine optimale Nährstoffversorgung sicherzustellen. Gemäß unserer letzten Analyse enthält das Produkt insgesamt 1,8 mg Jod pro kg. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie laut FEDIAF- und NRC-Empfehlung wird der Jodbedarf von Katzen dadurch hinreichend gedeckt.



Das Futter beinhaltet „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“ (u.a. 4% Huhn in den braunen Stückchen*). Könnten Sie benennen, welche Zutaten diese geschlossene Deklaration umfasst? Und welche Tierarten sind enthalten?

Das Produkt enthält tierisches Eiweiß, das von Rindern, Schweinen und verschiedenen Geflügelarten wie Huhn, Truthahn, Ente und Gans stammt.



Im Hinblick auf die tierischen Bestandteile für unsere Heimtiernahrung akzeptieren wir ausschließlich hochwertige Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie, die gemäß den Gemeinschaftsvorschriften essbar und bekömmlich sind, jedoch bei uns heute eher seltener auf dem Speiseplan stehen. Abgesehen von regionalen Spezialitäten isst heute kaum jemand mehr Nieren, Mägen oder Bries. Wir haben die feste Überzeugung, dass es nachhaltiger ist, Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie zu verwenden, um die kostbaren Nutztiere möglichst vollständig zu verwerten und keine Nutztiere speziell für die Futtermittelproduktion zu züchten und zu schlachten.



Wie hoch ist insgesamt der Anteil an der Position „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“ im Produkt?

Der Anteil von Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen im Produkt beträgt 28 %.



Auf der Verpackung wird die Angabe gemacht, dass ein "ausgewogener Mineralstoffkomplex" die "Gesundheit der unteren Harnwege unterstützt". Was hat es mir dem Claim auf sich, wie soll der erreicht werden (welche Kristalle genau sollen verhindert werden) und ist nicht ein solcher Claim speziellen Diätfuttermitteln vorbehalten?

Eine ungünstige Mineralstoffzuammensetzung des Futters erhöht das Entstehungsrisiko von Harnsteinen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fehler in der Dosierung von Phosphor, Kalzium, Natrium, Kalium und Magnesium zu Problemen des Harnwegtrakts führen können. Aus diesem Grund betreiben wir unter anderem in unserem Waltham Petcare Science Insitute umfangreiche Forschung zu diesem Themenkomplex. Die gewonnenen Erkenntnisse beziehen wir sorgfältig in die Entwicklung unserer Rezepturen ein, um eine möglichst optimale Zusammensetzung der genannten Mineralstoffe im Hinblick auf die Harngesundheit von Katzen zu erzielen. Darauf bezieht sich diese Produktauslobung.



Das Futtermittel richtet sich ausschließlich an gesunde Katzen. Haben sich Erkrankungen des Harntrakts manifestiert, sollten Tierbesitzer*innen unbedingt auf entsprechende Diätfuttermittel zurückgreifen. Hierzu empiehlt sich die Beratung durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt.



Woher stammt, das Huhn und die Huhnbestandteile, die sie für das Whiskas Katzentrockenfutter beziehen (Deutschland, Polen, andere?) Aus welcher Art von Haltung bzw. Haltungsform stammt das Huhn?

Das Produkt "Whiskas 1+ mit Huhn" wird in Polen, Sochaczew hergestellt. Das Geflügel, das wir im Produkt verwenden, stammt ausschließlich aus Europa und insbesondere aus der näheren Umgebung der Fabrik, in der es produziert wird. All unsere Geflügellieferanten sind verpflichtet, sich bei der Nachhaltigkeitsplattform EcoVadis zu registrieren, um unter den vier Gesichtspunkten Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung Transparenz über ihre Nachhaltigkeitsleistung herzustellen. Das EcoVadis Rating bildet eine Basis für die gemeinsame Arbeit an potenziellen Verbesserungen mit unseren Lieferanten. Darüber hinaus orientieren wir uns zum Schutz von Nutztieren an den Leitlinien der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH).