Microsoft - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Microsoft ist ein weltweit bekanntes Unternehmen. Mitbegründet 1975 von Bill Gates bietet das Unternehmen inzwischen nicht nur das Betriebssystem Windows an, sondern betreibt auch die Spielekonsole XBox, hat den Spielehersteller Activision Blizzard gekauft und investiert einen Milliarden Betrag in OpenAI - die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Informationen zu Microsoft in der Übersicht.