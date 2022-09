Ihr Produkt enthält laut Verpackungsangabe Schwarztee-Extrakt und ist mit dem Hinweis „koffeinhaltig“ gekennzeichnet. Wie viel Milligramm Koffein pro Liter enthält Ihr Produkt?

Der Koffeingehalt des „Solevita Eistee Pfirsich“ basiert auf Teeextrakten, die als Naturprodukt natürlichen Schwankungen in ihrem Koffeingehalt unterliegen.

Laut Zutatenliste enthält das Produkt Pfirsichsaftkonzentrat. Wie viel Prozent Pfirsichsaftkonzentrat enthält das Produkt? Warum machen Sie hierzu keine Mengenangabe auf der Verpackung?

Das Pfirsichsaftkonzentrat liegt gemäß Deklarationsempfehlung bei einer Menge von 8 Gramm pro Liter. Bei der Deklaration halten wir uns an die Anforderungen der „Lebensmittel-Informationsverordnung“ (LMIV).

Laut Verpackungsangabe besteht die Flasche aus 55% recyceltem Material. Laut der Deutschen Umwelthilfe enthalten PET-Einwegflaschen für Getränke im bundesweiten Durchschnitt lediglich 31 Prozent Recyclingmaterial. Die restlichen Plastikflaschen werden zu knapp 70 Prozent nach wie vor aus fossil basiertem Neumaterial hergestellt. Wie gewährleisten Sie Ihren Anteil an recyceltem Material?

Da der „Solevita Eistee Pfirsich“ nicht von der Schwarz Produktion, sondern von einem externen Lieferanten hergestellt wird, besteht die Flasche nicht zu 100 Prozent aus recyceltem PET. Im Rahmen unserer Plastikstrategie REset Plastic analysieren wir bereits seit Jahren in enger Abstimmung auch mit unseren externen Lieferanten sehr sorgfältig, wo wir unsere Verpackungen optimieren und wie wir deren Recyclingfähigkeit und den Rezyklateinsatz erhöhen können.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie: „Bei Lidl in Deutschland sind seit Sommer 2021 über 60 Artikel der Getränke-Eigenmarken von „Saskia“, „Freeway“ und „Solevita“ in Flaschen aus 100% recyceltem PET abgefüllt (abgesehen von Deckel und Etikett).“ Quelle: https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/fokusthema-plastik/recycling Warum gehört der „Solevita, Eistee Pfirsich“ nicht zu diesen Produkten?

Der Anteil von 55 Prozent Rezyklat in der „Solevita Eistee Pfirsich“-Verpackung wird regelmäßig durch unabhängige Institute überprüft und bestätigt. Zudem prüfen wir den konkreten Einsatz von Rezyklat in eigenen Rückverfolgbarkeitstests. Es ist unser Ziel, in Zukunft immer mehr Verpackungen mit höheren Rezyklatanteilen einzusetzen.