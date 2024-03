Cannabis-Freigabe: Ein Erfolg für die Ampel, aber mit Makel

Die Cannabis-Legalisierung sei ein großer Einschnitt in der Drogenpolitik Deutschlands, so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka. Das Gesetz könne wie geplant im April kommen.

Ende 2021 ist die Skepsis groß, als sich zum ersten Mal in Deutschland eine Ampel auf Bundesebene bildet. Kann ein Bündnis gelingen, in dem Grüne und FDP miteinander regieren? Doch so sehr die Wirtschaftspolitik beide Parteien trennt, so sehr soll sie die Gesellschaftspolitik einen.