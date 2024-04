Neues Cannabis Gesetz: Was sich mit der Legalisierung ändert

Mit dem neuen Cannabisgesetz (CanG) dürfen Erwachsene in Deutschland legal Cannabis anbauen, besitzen und konsumieren. Jedoch mit einigen Einschränkungen. Die Regeln im Überblick.

Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist in Kraft. Bis zu 25 Gramm Cannabis können Über-18-Jährige jetzt legal in der Öffentlichkeit mit sich führen, bis zu 50 Gramm zu Hause aufbewahren.

Cannabis-Eigenanbau: Wohnung, Balkon oder Garten

Bis zu drei Cannabis-Pflanzen dürfen privat angebaut werden. Möglich ist der Anbau damit in der Wohnung, auf dem Balkon oder im heimischen Garten

In der Gesetzesbegründung wird auch der Kleingarten als möglicher Ort für den Cannabis-Anbau aufgeführt. Die für den Anbau notwendigen Samen darf man sich aus anderen EU-Ländern bestellen.

Hanfpflanzen vor Zugriff durch Dritte schützen

Cannabis-Geschenke an Freunde verboten

Streng ist das Gesetz, was die Weitergabe von Cannabis angeht. Auch Cannabis an Freunde oder Mitbewohner zu verschenken, ist verboten.

Marihuana-Konsumverbote: Maßgeblich ist Sichtweite

In Gegenwart von Kindern und Jugendlichen, tagsüber in Fußgängerzonen oder in der Nähe von Kindergärten, Spielplätzen und Schulen darf kein Cannabis geraucht werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.