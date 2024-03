Montenegro ist Portugals neuer Ministerpräsident

Nach der Parlamentswahl in Portugal wird der konservative Politiker Luis Montenegro neuer Ministerpräsident. Der 51-Jährige wird voraussichtlich eine Minderheitsregierung bilden.

Elf Tage nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal hat Präsident Marcelo Rebelo de Sousa den konservativen Politiker Luís Montenegro zum neuen Regierungschef ernannt. Das teilte das Präsidentenamt in Lissabon am frühen Donnerstagmorgen mit.