Politischer Wandel? Portugal vor der Parlamentswahl

Am 10. März finden Neuwahlen in Portugal statt. Umfragen deuten auf ein enges Rennen zwischen der Sozialistischen Partei von Nuno Santos und der konservativen Opposition hin.

Die Rufe sind von Weitem zu hören: "Ventura, Ventura!" Der Name des rechtspopulistischen Spitzenkandidaten André Ventura hallt durch die Straßen von Belém, einem wohlhabenden Stadtviertel in Lissabons Zentrum. Unter den Aktivisten ist die Studentin Madaleina Cordeiro. Sie schwenkt eine Fahne. "Chega" ist darauf zu lesen, zu Deutsch "Genug". So nennt sich die rechte Partei, die bei jungen Wählerinnen und Wählern punktet.