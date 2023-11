Schweden-Beitritt: Wie Erdogan geplante Nato-Feier sabotiert

"Das ist türkische Basar-Diplomatie", erklärt Marc Pierini, Senior Fellow am Carnegie-Institut in Brüssel - und selbst ehemaliger EU-Botschafter in der Türkei. Doch wie so viele rätselt auch er: Was bezweckt die Türkei eigentlich? Sind es die F-16-Kampfflugzeuge aus den USA , die Erdogan damit erpressen will?