Die Szene ist deshalb so bemerkenswert, weil dem 64-jährigen Norweger sonst so gut wie nie Fehler unterlaufen. Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk liefert Stoltenberg die Sätze, die er sagen kann und darf. Eine Eigenschaft, die viele in der Allianz an ihm schätzen: in der größten Krise der europäischen Sicherheit kann man sich auf den Mann an der Spitze der Nato verlassen.