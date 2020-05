"Brexit is done" - und jetzt?

Großbritannien hat am 31. Januar die EU verlassen - nach 47 Jahren. Wie geht es jetzt weiter? Vor allem: Wie sollen die Beziehungen zur EU künftig aussehen? Und was passiert mit Schottland und Irland? All das birgt viel Zündstoff, denn für Brüssel und London geht es um viel. Einige offene Fragen bleiben beim Brexit - dem Austritt der Briten aus der EU.