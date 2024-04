Wohnungsnot in Großbritannien: Immobilienwächter als Lösung?

Über 10.000 dieser "Guardians" gibt es schätzungsweise derzeit in England. Sie wohnen für geringe Miete in den Gebäuden, die sonst Leerstehen würden. Damit schützen sie die Immobilien vor Vandalismus, Diebstahl und Hausbesetzungen. Angesichts der Wohnungsnot in England könnte dies eine vielversprechende Lösung sein. Allein in London stehen nach Angaben der Stadt mehr als 30.000 Gebäude langfristig leer. Häufig weil Eigentümer bürokratische Hürden für einen Umbau überwinden müssen. Zumindest vorübergehend können diese Gebäude Wohnraum bieten.