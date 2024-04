Geywitz-Plan: Ohne mehr Geld zu weniger Wohnungslosen

Wer könnte da widersprechen: "Die Überwindung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist eine der größten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit." Das sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), die an diesem Mittwoch einen Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung gegen Wohnungslosigkeit vorstellt. Bis 2030 soll das gelingen, also in fünfeinhalb Jahren.