FDP-Chef Lindner: Keine Koalitionsspielchen mit Programm

Gleichzeitig steht die FDP in Umfragen so schlecht wie lange nicht da, kämpft um Profil. Eine Wirtschaftswende fordern die Liberalen und wollen diese beim anstehenden Parteitag am kommenden Wochenende einläuten. Im heute journal äußert sich FDP-Chef Christian Lindner zum neuen Programm und dem einkalkulierten Regierungszoff.