FDP lehnt Pistorius-Vorstoß im ZDF zur Schuldenbremse ab

Spätestens ab 2028 wird das Sondervermögen aufgebraucht sein, das Nato-Ziel, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren, soll aber weiter eingehalten werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) hatte mit Blick darauf am Montagabend in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Pistorius?" gesagt: