Taurus für die Ukraine: Viel Kritik an Ringtausch-Idee

Marschflugkörper für die Ukraine : Taurus: Viel Kritik an Ringtausch-Idee

25.01.2024 | 20:41 |

Nach langer Diskussion könnte sich Deutschland nun doch an der Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine beteiligen. Das über einen Ringtausch zu tun, kommt aber nicht gut an.