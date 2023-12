Pistorius denkt über Wiedereinführung der Wehrpflicht nach

Auch Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hatte sich für die Einführung einer Dienstpflicht in der Bundeswehr, dem Katastrophenschutz und in Rettungsdiensten ausgesprochen. "Wir werden eine wirkungsvolle gesamtstaatliche Verteidigung ohne das notwendige Personal nicht sicherstellen können", sagte er. Die Debatte müsse nun konkret werden und auch klären, wie ein Dienst attraktiv gemacht werden könne. "Das muss sich in der Rente auszahlen und bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen."