Christian Lindner: "Strohfeuer helfen uns nicht"

Wir sehen in den USA gerade, dass die Inflation wieder steigt. Dort hat die Regierung Biden mit Staatsschulden versucht, die Wirtschaft anzuschieben, und es geht in die Preise. Wir sollten diesen Fehler nicht machen. Wir sollten die Rahmenbedingungen für alle so verbessern, dass private Investitionen fließen, dass die Standortbedingungen insgesamt langfristig besser werden. Strohfeuer helfen uns nicht.