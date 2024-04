Ökonom Kirkegaard: Schuldenbremse lähmt Deutschland

In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington wirbt Finanzminister Christian Lindner FDP ) bei der Frühjahrestagung des Internationale Währungsfonds (IWF) und der Weltbank für Deutschland als attraktiven Standort. Er hat allen Grund dafür: Die Prognose des IWF zeigt Deutschland als Schlusslicht unter den großen Industrienationen - mit 0,5 Prozent Wachstum.

Die Prognose müsse auch den Letzten in Deutschland davon überzeugen, dass an allen Stellschrauben gedreht werden müsse, "von Arbeitsmarkt bis Steuern", so Lindner bei X.