Hilfe für obdachlose Frauen in Hamburg

Moin Menschlichkeit steht auf dem Bus der DRK-Obdachlosenhilfe in Hamburg. Regelmäßig fährt das Team zur Mönckebergstrasse und auf die Reeperbahn, um Menschen in Not zu unterstützen, mit Lebensmitteln, warmer Kleidung, Schlafsäcken, Isomatten oder Hygieneartikeln. Finanziert werden sie durch Spendengelder. Laut Statistik der BAG Wohnungslosenhilfe aus dem Jahr 2022 sind 607. 000 Menschen in Deutschland wohnungslos, was gegenüber 2021 einer Steigerung von 67 Prozent entspricht.