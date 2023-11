Für all jene könnten diese Kleinst-Häuser nicht nur eine Überlebenshilfe sein, sondern vielmehr möglicher Startpunkt für einen Neuanfang. Was vor fünf Jahren in Köln mit dem Verein Little Homes begann, zieht nun in Deutschland immer weitere Kreise. Little Homes e.V. baut mobile Wohnboxen aus Holz. Drinnen gibt es eine Matratze, ein Erste-Hilfe-Set, einen Feuerlöscher, ein Regal und eine Campingtoilette. Größe: 3,2 Quadratmeter. 303 dieser Mini-Häuser sind bereits gebaut, in Köln, Berlin und München. Und zahlreiche Obdachlose haben es so geschafft, raus aus der Obdachlosigkeit, in Arbeit und in eine richtige Wohnung zu kommen.