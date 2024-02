Gewalt an Frauen: Warum die EU Vergewaltigung ausklammert

Die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament haben sich am Dienstag erstmals auf eine Vereinbarung gegen Gewalt an Frauen geeinigt . Anders als von Kommission und Parlament vorgeschlagen, deckt der Text aufgrund des Widerstands aus Mitgliedsländern wie Deutschland und Frankreich den Straftatbestand der Vergewaltigung jedoch nicht ab. Warum ist das so?