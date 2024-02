Warum es ohne US-Hilfe schwierig wird für die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Regierungschefs hätten in einem Gastbeitrag in der Financial Times die Europäer dazu auffordert, mehr zu tun. Zwar gebe es Diskussionen in der Europäischen Union, wie man das machen könnte. Aber letzten Endes sei das Problem, dass die EU nicht geeint ist in der Frage, so Masala.