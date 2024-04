So können die US-Hilfen den Ukraine-Krieg beeinflussen

Nach der Freigabe neuer Ukraine-Hilfen durch den Kongress wollen die USA schnell weitere Waffen liefern, so Präsident Biden. Insgesamt umfasst das Paket rund 61 Milliarden Dollar.

US-Präsident Joe Biden hat die Freigabe des milliardenschweren Hilfspakets für die Ukraine mit seiner Unterschrift offiziell gemacht. Die USA haben aber bereits vor einigen Monaten große Mengen an Munition und militärischem Gerät für die Ukraine bereitgestellt. Diese Bestände befinden sich unter anderem in Polen, Deutschland und anderen verbündeten Ländern.

Auch wenn aus den USA jetzt neue Ukraine-Hilfen kommen, sei "die langfristige Frage der Unterstützung nur vertagt worden", so die Militärexpertin Claudia Major.

Lieferung für Ukraine hat bereits erste Effekte

Wenn man die Logistik berücksichtigt, könnten die ukrainischen Truppen die ersten Lieferungen neuer Munition in weniger als einer Woche erhalten. Allerdings feuern sie bereits jetzt viel mehr als vor der Zustimmung des Kongresses: Da sie sich danach der Fortsetzung der US-Hilfe ziemlich sicher sein konnten, konnten sie es sich leisten, ihre knappen Reserven viel selbstbewusster einzusetzen als zuvor.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Munitionslieferung aus USA kann russischen Vormarsch stoppen

Die Lieferung größerer Mengen an Artilleriemunition in Verbindung mit Ersatzteilen für Geschütze sowie neuen Sensoren zur Batterieabwehr und anderer Ausrüstung wird die ukrainische Artillerie in die Lage versetzen, der russischen Artillerie wieder wirksam zu begegnen.