Ukraine-Krieg: Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa in der Ukraine sind in der Nacht ukrainischen Angaben zufolge rund ein Dutzend Menschen verletzt worden.

Die russische Armee ist an vielen Frontabschnitten auf dem Vormarsch. So gab es in den letzten 24 Stunden wieder intensive Luftangriffe, etwa auf Charkiv und Odessa.

30.04.2024 | 1:51 min