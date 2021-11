Gewalt gegen Frauen

Femizid: Höhepunkt der Gewalt

Gewalt in der Partnerschaft, sexuelle Belästigung - in der realen und der virtuellen Welt - bis hin zum Femizid, die Gewalt an Frauen hat viele Gesichter.

Femizid, das bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Wenn in der Begriff hierzulande zunächst einmal auf Ehrenmorde gemünzt wird und damit in Milieus, die nicht der deutschen Kultur entsprechen, dann ist das zu kurz gedacht. 2020 wurden laut BKA in Deutschland 130 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Zusammen mit den versuchten Tötungen sind es sogar 359 Fälle. Die Medien sprechen dann oft vom "Beziehungsdrama" oder der "Familientragödie".