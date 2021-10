MeToo – eine Bilanz nach vier Jahren

Nach den Enthüllungen in der New York Times folgt für Harvey Weinstein sein tiefer Fall. Im Januar 2020 wird er in New York zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt.



Ein prominenter Fall und doch kein Einzelfall, wie die Debatte um den Hashtag MeToo zeigt: Sexuelle Belästigung und Gewalt folgt einem Muster, das anscheinend weltweit zwischen Männer und Frauen funktioniert.