Wie gefährlich dieser zunächst unbewusste Sexismus werden kann, zeigt sich immer dann, wenn er in sexuelle Belästigung umschlägt. In vielen Bereichen formt sich dagegen neuer Widerstand, wie der der Aktivistinnen, die über soziale Medien und auf der Straße auf Belästigungen im öffentlichen Raum aufmerksam machen. Dazu gehört Maresa, die den Instagram-Account "Catcalls of Cologne" betreibt und damit Frauen, die an öffentlichen Orten Opfer von sexueller Belästigung und Sexismus geworden sind, eine Stimme gibt. Mit Kreide schreibt sie die Belästigungen auf die Straße, an dem Ort des Geschehens. "Wir wollen uns den Raum zurückerobern und ein klares Zeichen setzen", sagt Initiatorin Maresa. Aber was, wenn sich die Spirale von Alltagssexismus, sexuellen Anzüglichkeiten und Belästigung im Netz unkontrolliert immer weiterdreht? Wenn ein abwertendes Frauenbild in Hass, Wut und Aggression mündet?