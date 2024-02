Menstruation |

Die Menstruation begleitet Frauen meist von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Dabei kommt es monatlich zu Blutungen aus der Gebärmutter - häufig begleitet von Ziehen und Druck im Unterleib. Doch was genau passiert beim weiblichen Zyklus und was können neben Endometriose und PCOS noch andere Erklärungen für das Ausbleiben der Periode sein? Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Thema Menstruation in der Übersicht