Unicef-Bericht: Mehr Frauen Opfer von Genitalverstümmelung

Die Bekämpfung von weiblicher Genitalverstümmelung ist laut einem Unicef-Bericht zu langsam. Quelle: dpa

Weltweit leben mehr als 230 Millionen von Genitalverstümmelung (englisch female genital mutilation, kurz: FGM) betroffene Frauen. Laut einem neuen Bericht des Kinderhilfswerks Unicef ist das ein Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zur letzten Schätzung aus dem Jahr 2016.

Die neuen Schätzungen veröffentlichte Unicef anlässlich des Weltfrauentags . Der Kampf gegen Genitalverstümmelung müsse intensiviert werden, sagt Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell am Freitag.

Wir sehen auch einen besorgniserregenden Trend, dass mehr Mädchen in jüngerem Alter dieser Praxis ausgesetzt sind, viele sogar schon vor ihrem fünften Geburtstag. Catherine Russell, Unicef-Exekutivdirektorin

Dadurch werde das Zeitfenster zum Eingreifen kürzer, stellt Russell weiter fest. "Wir müssen die Anstrengungen zur Beendigung dieser schädlichen Praxis verstärken."

Vier von zehn Überlebenden kommen aus Konfliktgebieten



in Afrika (144 Millionen)

in Asien (80 Millionen)

im Nahen Osten (sechs Millionen) Die meisten betroffenen Mädchen und Frauen leben hier:

Auch in Einwanderungsländern in anderen Teilen der Welt werden Mädchen und Frauen an ihren Genitalien verstümmelt. Die Analyse zeige auch, dass vier von zehn Überlebenden in instabilen und von Konflikten betroffenen Gebieten leben, in denen das Bevölkerungswachstum ebenfalls schnell verläuft.

Lebenslange Folgen für Frauen

Kurzfristige Folgen: Oft wird die Beschneidung mit stumpfen, ungereinigten Messern oder anderen Werkzeugen vorgenommen. Dabei kann es zu Schocks, starken Blutungen und Infektionen kommen.

Langfristige Folgen: Die Beschnittenen leiden teils lebenslang an den psychischen Folgen und chronischen Schmerzen, beispielsweise beim Wasserlassen oder während der Die Beschnittenen leiden teils lebenslang an den psychischen Folgen und chronischen Schmerzen, beispielsweise beim Wasserlassen oder während der Menstruation , oder sie werden unfruchtbar. Natürliche Geburten sind oft unmöglich oder lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

Tradition der Genitalverstümmelung Die Beschneidung oder Verstümmelung ist in Gemeinden vielerorts eine langjährige Tradition. Sie entscheidet darüber, ob ein Mädchen zu einer Gesellschaft dazugehört oder nicht. Durch die Verstümmelung soll zudem sichergestellt werden, dass die Frau keine Lust auf Sex vor der Ehe hat. Typen der Genitalverstümmelung Genitalverstümmelung wird in vielen afrikanischen, arabischen und asiatischen Ländern durchgeführt, unter Christen und Muslimen. In den letzten Jahren wurde bekannt, dass auch in Südamerika Mädchen und Frauen genitalverstümmelt werden, so die Organisation Terres des Femmes. Man unterscheidet verschiedene Typen der Genitalverstümmelung. Genitalverstümmelung Typ eins Hierbei wird die Klitoris teilweise oder komplett abgetrennt. Genitalverstümmelung Typ zwei Die Klitoris wird teilweise oder komplett entfernt. Außerdem werden die inneren Schamlippen und in einigen Fällen auch die äußeren abgeschnitten. Genitalverstümmelung Typ drei Die Vagina wird zugenäht, so dass nur eine kleine Öffnung für Urin und Menstruationsblut bleibt. Häufig werden auch Teile der äußeren Geschlechtsorgane abgetrennt und als Haut-Verschluss genutzt. Bei dieser Form der Beschneidung wird meist auch die Klitoris entfernt.



Quelle: SOS Kinderdorf

Die Genitalverstümmelung soll der Tradition zufolge Schönheit, Keuschheit und die Heiratschancen der Mädchen und Frauen steigern. Der soziale Status und die Ehre der Familie hängen in einigen Kulturen von der Beschneidung der weiblichen Mitglieder ab.

Positive Beispiele zeigen, dass Fortschritt möglich ist

Und dennoch: Positive Beispiele zeigen, dass Fortschritte möglich sind und teilweise an Fahrt gewinnen, heißt es im Bericht. "Die Hälfte der in den letzten 30 Jahren erzielten Fortschritte wurde erst innerhalb des letzten Jahrzehnts erreicht."

In Kenia beispielsweise sei die Verbreitung von weiblicher Genitalverstümmelung von "mäßig" auf "niedrig" zurückgegangen. In Sierra Leone gebe es einen Rückgang von "hoher" auf "mäßig hohe" Prävalenz. Auch in Ägypten, wo vor 30 Jahren noch nahezu jedes Mädchen betroffen war, beginne die Praxis zurückzugehen.

Auch die Einstellungen der Menschen zur Praxis ändern sich. Dem Bericht zufolge sind rund 400 Millionen in praktizierenden Ländern in Afrika und im Nahen Osten – oder zwei Drittel der Bevölkerung – gegen FGM.