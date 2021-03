Internationaler Frauentag

Für gleiche Chancen und bessere Lebenssituationen von Frauen gehen jedes Jahr Frauen und Männer weltweit am 8. März auf die Straße. Erste Anregungen zum Internationalen Frauentag kamen von Frauendemonstrationen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA. Die Startinitiative folgte dann aus der sozialistischen und sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg (1914-1918). 1910 beschloss die Sozialistische Internationale der Frauen in Kopenhagen, jedes Jahr mit einem Aktionstag den Kampf der Frauen für mehr Rechte und bessere Lebensbedingungen voranzutreiben.