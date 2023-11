Immer noch mehr Christians sind CEO als Frauen

Insgesamt gesehen holen Frauen in den Vorständen der 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen aber auf. Der Frauenanteil steigt auf 17 Prozent, ein Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Der Zuwachs geht vor allem auf die 50 mittelgroßen Unternehmen des MDAX zurück, hier liegt der Anstieg bei rund fünf Prozent.