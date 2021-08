ZDFzeit: Die NIVEA-Story

Wie wirksam ist NIVEA tatsächlich gegen schlaffe, faltige Haut? Wie umwelt- und klimafreundlich sind die Produkte? Und was ist eigentlich drin? Bisherige Studien haben ergeben, dass in den Duschgels, Deos, Cremes und Shampoos von NIVEA als bedenklich geltende Inhaltsstoffe stecken. Eine Auswahl der beliebtesten NIVEA-Produkte wird von Wissenschaftlern auf Schadstoffe untersucht – und das Labor wird fündig. Und: "ZDFzeit" hinterfragt auch das "grüne" Image der Marke: Wie umweltfreundlich sind die Sonnencremes? Wie viel Mikroplastik steckt in den Produkten, und wird das Palmöl wirklich aus nachhaltigen Quellen bezogen? "ZDFzeit" findet heraus, ob NIVEA seinen Werbeversprechen und dem Vertrauen der Kunden gerecht wird.