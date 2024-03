Weltfrauentag: Kostenloses Streaming von Frauenfußball

Vielleicht sind die vergangenen Tage für kaum jemand so gut gelaufen wie für Jule Brand. Überglücklich tanzte die Flügelstürmerin des VfL Wolfsburg am Mittwoch vergangener Woche durch die Kabine in Heerenveen, nachdem die DFB-Frauen gegen die Niederlande (2:0) mit ihrem Zutun die Olympia-Qualifikation gesichert hatten. Dann schwang sich die 21-Jährige im DFB-Pokal-Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim (3:0) mit einem Kopfballtor zur Matchwinnerin auf.