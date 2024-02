DFB-Pläne für Klubs: Vorschläge für eine bessere Vermarktung

Erst Frankfurt, dann Lyon und danach Heerenveen oder Sevilla. Das ist der Reiseplan für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, die sich über das Final Four der Nations League für die Olympischen Spiele qualifizieren will.

Horst Hrubesch würde Olympia "gerne noch mal machen". Dazu müssen sich die DFB-Frauen im Final Four der Women's Nations League qualifizieren.

Anschluss droht verloren zu gehen

Nach der WM-Blamage in Australien und dem Ausscheiden aller Bundesligisten in der Women’s Champions League droht international der Anschluss verloren zu gehen. Eine Sorge, die auch der für alle Vermarktungsfragen beim Verband zuständige DFB-Geschäftsführer Holger Blask teilt.

Die Fußballerinnen müssen die Heimreise antreten: Nach einem 1:1 gegen Südkorea ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden. Die DFB-Frauen sind nach der WM-Blamage fassungslos. 03.08.2023 | 2:36 min

"Die Zielstellung muss sein, den Frauenfußball hierzulande noch stärker in der Gesellschaft zu verankern, den Spielerinnen Rahmenbedingungen für ihren Profisport zu bieten, weitere Fans zu gewinnen und in dem Zuge die Liga zu einem sich wirtschaftlich selbsttragenden System zu entwickeln", sagt der Vermarktungsfachmann.

USA und England machen Druck

Denn die Konkurrenz wächst. "Insbesondere der Medienrechteabschluss in den USA und die Investitionsbestrebungen in England bringen weitere Dynamik in die Entwicklung des internationalen Frauenfußballs", warnt Blask.