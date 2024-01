Champions League der Frauen: Handlungsbedarf nach Tiefpunkt

Die Ernüchterung auf dem Bayern-Campus war mit Händen zu greifen. Und die Enttäuschung allgegenwärtig. Giulia Gwinn, Sydney Lohmann oder Georgia Stanway konnten es kaum fassen: Der FC Bayern hat am Dienstagabend in einem an Dramatik kaum zu überbietenden letzten Gruppenspiel der Women’s Champions League gegen Paris St. Germain trotz einer beherzten Vorstellung nur 2:2 gespielt - und bleibt damit bereits in der Gruppenphase hängen.